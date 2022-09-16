Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? | Video
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DJ Gezgin cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında araştırılmaya devam ediyor. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ, DJ Gezgin'in cesedinin buzun içine konulup Gediz deltasının bulunduğu bölgedeki köprüden çuvalla atıldığı yönündeki iddialar karşısında gözyaşlarına boğuldu.