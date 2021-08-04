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Muğla Menteşe'de alevler geceyi gündüze çevirdi | Video

Muğla Menteşe'de alevler geceyi gündüze çevirdi | Video
04.08.2021 | 09:18

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Muğla’nın dört bir yanında bir haftadır devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar gece-gündüz demeden alevlere müdahale ediyor.

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havanın kararmasının ardından helikopterler müdahaleyi sonlandırdı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın kontrol altına alınmayınca gece boyunca yer ekipleri adeta alevlerle savaştı. Menteşe Belediyesi tüm araçları ile yangının söndürülmesine katkı verirken, yangını duyan çevre mahalle sakinleri de küreklerini kaparak gece boyunca yangın ekiplerine yardımcı oldu.

ALEVLER DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yangın, Muratlar Mahallesi Belihan Sokak ve Kahveyanı mevkiine ilerledi. Yangın gece saatlerinde İHA ekibi tarafından havadan Drone ile görüntülenirken, gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Zaman zaman rüzgarın etkisi ile patlayan alevler sık kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ilerledi.

HAYIRSEVERLERDEN ACİL İHTİYAÇ MADDESİ DESTEĞİ
Yangın bölgesine hayırsever vatandaşlar tarafından söndürme çalışmalarına katılan orman, itfaiye personeli ile sivil vatandaşlar için koliler dolusu su ve ayran gönderildi. Gönderilen acil ihtiyaç maddeleri yine yöre halkı tarafından dağıtıldı.

ÖZEL SU TANKERLERİ SÜREKLİ SU TAŞIDI
Muratlar Mahallesinde başlayan yangın sonrası mahalle tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı. Yangın bölgesine yöredeki firmalara ait su tankerleri ile arazöz ve itfaiyelerin kullanımı için sürekli olarak su taşındı. Su tankerlerindeki sular suyu biten arazöz ve itfaiyelere aktarıldı.

VATANDAŞ YANGIN İŞÇİLERİNE DESTEK VERDİ
Muğla bölgesinde bon bir hafta içinde çıkan orman yangınlarına yangının çıktığı bölgede bulunan tüm gençler alev savaşçılarına katkı vermek için görev yaptı. Ellerinde küreklerle alev savaşçıları ile omuz omuza yangının söndürülmesine katkı sunan gençler, arazöz ve itfaiye hortumlarının taşınmasına yardımcı oldu.

"ORMANLARIMIZ YANMASIN"
Yangın haberini duyduktan sonra arkadaşları ile birlikte olay yerine gelen Yasin Duru, "Arkadaş grubumuzla birlikte Muğla merkezden geliyoruz. Yangın çıktığını duyunca halı sahadaki oyunu bırakıp buraya geldik. Ormanlarımız yanmasın. Belki destek oluruz diye çıktık, geldik" dedi.

"DÖRT BİR YANIMIZ YANIYOR"
Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere olay yerine gelen bir başka vatandaş Hamit Gür ise, "Ormanlarımızın yanması bizi üzüyor. Yetişebildiğimiz kadarına elimizden geldiğince koşmaya çalışıyoruz. Dört bir yanımız yanıyor. Son olarak burada yangın çıktığını duyunca çıkıp geldik" diye konuştu.

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