Muğla Milas'ta yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter ve 3 uçakla havadan, 35 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 157 personelle karadan müdahale ediliyor.