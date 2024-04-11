Video Yaşam Muğla'da dehşet anları! Şehrin ortasında acımasızca böyle vurdu | Video
Muğla'da dehşet anları! Şehrin ortasında acımasızca böyle vurdu | Video

Muğla'da dehşet anları! Şehrin ortasında acımasızca böyle vurdu | Video

11.04.2024 | 08:32

Muğla’nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

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Olay, Hacı Abdi Mahallesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İHA Whatsapp İhbar Hattı'na gelen görüntülere göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. 2 kişi önce birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişinin saldırdığı gencin darp edilmesini önlemeye çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı. Kavganın devam ettiği sırada bir başka şahıs da, bulvarın karşısında başka bir şahsa defalarca silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs, güçlükle bir apartmanın dibine sığınırken, saldırgan ise tekrar kalabalığa karışıp kavgaya devam etti.

Herkesi şaşkına çeviren olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği öğrenildi. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede gerginliğin devam ettiği, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

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