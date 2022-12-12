Müzeyyen'i öldüren eşi: "İtiraf bekledim, o sırada sinirlenince ateş ettim" | Video
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ADANA'da eşi Müzeyyen Tekayak'ı (27) pompalı tüfekle sırtından vurarak öldüren Abdullah Tekayak (29), saklandığı adreste yakalandı. İfadesinde, Cezaevindeyken beni aldattığını duydum. İtiraf etmesini bekledim. O sırada sinirlenince ateş ettim diyen Abdullah Tekayak tutuklandı.
Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Müzeyyen Tekayak'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp toprağa verildi. Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun ise anneannelerinde kaldığı öğrenildi.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Tekayak'ın, Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Tekayak'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Tekayak, ifadesinde, Cezaevindeyken beni aldattığını duydum. Olay günü konuşmak için eve çağırdım. Durumu kendisinin anlatmasını ve itiraf etmesini bekledim. O sırada sinirlenince ateş ettim dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Tekayak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.