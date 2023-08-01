Video Yaşam Nakliyeci oyununu polis bozdu, 3 organizatör tutuklandı | Video
Nakliyeci oyununu polis bozdu, 3 organizatör tutuklandı | Video

Nakliyeci oyununu polis bozdu, 3 organizatör tutuklandı | Video

01.08.2023 | 15:20

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eş taşınıyor süsü verilen bir kamyonetin kasasında 12 düzensiz göçmen yakalandı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği, göçmen kaçakçılığı ve yasadışı yollarla yurt dışına çıkışları önleme faaliyetleri dahilinde denetim ve uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Marmaris-Datça Karayolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre kontrol esnasında ekipler, şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Yapılan rutin kontrollerin ardından kamyonetin kasasını açtıran ekipler, yatak ve mobilyaların arkasında saklanmış 6 Suriye, 6 Filistin uyruklu olmak üzere 12 göçmeni tespit etti. Nakliye süsü verilen göçmen kaçakçılığı oyunu, ekiplerin dikkati sayesinde bozulurken, organizatör olduğu tespit edilen şüpheliler ve kamyonetin şoförü yakalandı. Yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen H.P., C.C. ve G.G. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebi ile bugün hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.


Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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