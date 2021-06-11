Video Yaşam Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı. Kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video

Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı. Kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video

Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı. Kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video
11.06.2021 | 11:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metrobüste kendisine zarar veren şahıs ortalığı birbirine kattı | Video 00:38
Metrobüste kendisine zarar veren şahıs ortalığı birbirine kattı | Video 11.06.2021 | 11:51
Yabancı uyruklu öğrencilerden Milli Takım'a destek | Video 01:45
Yabancı uyruklu öğrencilerden Milli Takım'a destek | Video 11.06.2021 | 11:50
Üçüncü kattan üstüne kanepe düşüyordu, ölümden kıl payı kurtuldu | Video 02:40
Üçüncü kattan üstüne kanepe düşüyordu, ölümden kıl payı kurtuldu | Video 11.06.2021 | 11:39
Son dakika! Gram altın fiyatı düşüşü sürecek mi? Uzmandan flaş altın fiyatı - yatırım açıklaması! Altın alma zamanı geldi mi? 04:36
Son dakika! Gram altın fiyatı düşüşü sürecek mi? Uzmandan flaş altın fiyatı - yatırım açıklaması! Altın alma zamanı geldi mi? 11.06.2021 | 11:24
Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı. Kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video 02:42
Önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı. Kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video 11.06.2021 | 11:10
Kurbanlık boğayı gören korkudan kaçıyor | Video 03:39
Kurbanlık boğayı gören korkudan kaçıyor | Video 11.06.2021 | 11:10
İstanbul Bağcılar'da hamile kadına kocasından tekme tokat dayak! Kadına şiddet dehşeti kamerada... 01:21
İstanbul Bağcılar'da hamile kadına kocasından tekme tokat dayak! Kadına şiddet dehşeti kamerada... 11.06.2021 | 06:58
Hem çarptı, hem saldırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:23
Hem çarptı, hem saldırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 11.06.2021 | 10:20
Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Haziran 2021 Cuma atv izle! 17 yaşındaki genç kız nerede? Müge Anlı'da esrarengiz kayıp olayı 16:50
Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Haziran 2021 Cuma atv izle! 17 yaşındaki genç kız nerede? Müge Anlı'da esrarengiz kayıp olayı 11.06.2021 | 10:18
Hamile karısını sokak ortasında böyle dövdü | Video 01:15
Hamile karısını sokak ortasında böyle dövdü | Video 11.06.2021 | 10:20
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık | Video 02:11
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık | Video 11.06.2021 | 09:56
Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı | Video 02:15
Demir doğrama dükkanının önündeki tabelayı çaldı, kameralara yakalandı | Video 11.06.2021 | 09:56
Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 18 ölü, 30'dan fazla yaralı | Video 00:14
Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 18 ölü, 30'dan fazla yaralı | Video 11.06.2021 | 10:04
Kiralık “Erkete” götürüp adresleri soydu | Video 00:39
Kiralık “Erkete” götürüp adresleri soydu | Video 11.06.2021 | 10:03
Edirne Saros Körfezi'nde yakalanan dev kılıç balığı kamerada 02:05
Edirne Saros Körfezi'nde yakalanan dev kılıç balığı kamerada 11.06.2021 | 09:31
Bobi’nin katıldığı operasyonda 10 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 02:24
Bobi’nin katıldığı operasyonda 10 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 11.06.2021 | 09:30
Samsun'da cinayet dehşetinin yaşandığı olay yeri kamerada! 3 ölü 01:03
Samsun'da cinayet dehşetinin yaşandığı olay yeri kamerada! 3 ölü 11.06.2021 | 09:31
İstanbul'da 'Nuriş Kardeşler' operasyonunda gözaltında alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi 01:51
İstanbul'da 'Nuriş Kardeşler' operasyonunda gözaltında alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi 11.06.2021 | 08:45
Karavanda çıkan tartışmada 3 kişi öldürüldü | Video 01:45
Karavanda çıkan tartışmada 3 kişi öldürüldü | Video 11.06.2021 | 09:15
Yaşlı çifte dehşeti yaşattı, Polis Özel Harekat operasyonla yakaladı | Video 07:16
Yaşlı çifte dehşeti yaşattı, Polis Özel Harekat operasyonla yakaladı | Video 11.06.2021 | 09:15

Esenyurt'ta bir şahıs önce yolda yolda duran arabalara çarptı, sonra ise bıçak çekerek ortalığı birbirine kattı. Rapor tutan araç sahiplerine bıçak çeken şahıs, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Olay anları ise güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrası araçlarının başına gelen ve kaza ile ilgili rapor tutmak isteyen araç sahipleri, madde etkisinde olabileceği iddia edilen gencin sözlü saldırılarına maruz kaldı. Tartışmaya dönen olayda kaza raporu tutulmamasını istemeyen şahıs, araç sahiplerine bıçak çekti. Araç sahipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışan şahıs dakikalarca direnerek araç sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

DAKİKALARCA POLİSE DİRENDİ
Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine tartışmanın yaşandığı alana gelen polis ekipleri, olaya müdahale etmek isteyince ortalık karıştı. Polis ekiplerine teslim olmak istemeyen uyuşturucu madde etkisi altındaki şahıs, ekiplere direnerek etrafa tehdit ve küfürler savurdu. Polis ekiplerini dakikalarca uğraştıran şahsın o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA