Video Yaşam Otomobil, yan dönen kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü 4 yaralı | Video
Otomobil, yan dönen kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü 4 yaralı | Video

Otomobil, yan dönen kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü 4 yaralı | Video

19.08.2022 | 16:51

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan dönen kamyona ok gibi saplandı. Kazada, otomobil içinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

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Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi Alancuma mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki kamyon, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkarak yan döndü. O esnada aynı istikamette seyir haline olan Muzaffer Kurt hakimiyetindeki otomobil, kamyona adeta ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, yolcu olarak bulunan Nevin O., Güzide Ş., Emine O. ve Seyfettin Ş. isimli 4 kişi de yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücü ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Meydana gelen kaza sonrasında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Oluşan araç kuyrukları ve kaza yeri havadan görüntülendi. Tek şeritten sağlanan trafik ise yaklaşık 3 saat sonra kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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