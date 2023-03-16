Otomobilin altında kalan kadını vatandaşlar kurtardı... Kaza anı kamerada | Video
Zeytinburnu'nda bir otomobilin altında kalan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına aldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü kadının ifadesine başvuran polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerinde otomobil, sokağa döneceği sırada karşısına çıkan kadını aracın altına alıyor. Bunu gören vatandaşlar otomobil kaldırarak kadını çıkarmaya çalışıyor.
"KADININ GÖVDEDEN YUKARISI ARABANIN ALTINDAYDI"
Kadını arabanın altından çıkaran Selçuk Köse, "Ses duyunca dükkandan dışarı çıktık. 'Dur' diye bir ses geldi. Dışarı çıkıp baktık. Kadının gövdeden yukarısı arabanın altındaydı. Bacakları dışarıdaydı. Arabayı tutarak kaldırdık. Kadını arabanın altından çıkardık. Birkaç saniye sonra nefes aldığını gördüm. Sonra konuşmaya başladı. Ağzından kan geldi. Giderken çantasını sordu. Bilinci yerindeydi. İnşallah daha sonra bir şey olmaz" dedi.
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