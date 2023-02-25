Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı | Video
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı.
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