Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi, 2 cinayet şüphelisi tutuklandı | Video
Van’ın İpekyolu ilçesinde D.Ö. isimli şahsın öldürülmesi olayının şüphelileri, kurulan özel ekibin 560 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi ve 100’e yakın kişiyle yapılan yüz yüze görüşme sonucu yakalandı.
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