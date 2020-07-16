Video Yaşam Rize'deki sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor | Video

Rize'deki sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor | Video

Rize'deki sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor | Video
16.07.2020 | 13:44

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Rize'de meydan gelen sel felaketi sonrası bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları ile yaralar sarılmaya başlandı.

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