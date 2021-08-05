Video Yaşam SABAH, Muğla'daki termik santralin son durumunu görüntüledi | Video

SABAH, Muğla'daki termik santralin son durumunu görüntüledi | Video

SABAH, Muğla'daki termik santralin son durumunu görüntüledi | Video
05.08.2021 | 10:38

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Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santralde yangın kontrol altına alındı. SABAH ekibi, termik santraldeki son durumu görüntüledi.

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