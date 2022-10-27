Sahte Komiser yakalandı! “İkamet izni çıkartıyorum” diyerek dolandırmış | Video

İstanbul’da kendisini polis olarak tanıtan ve sosyal medya hesabına “Komiser Yardımcısı” rütbeli bir üniforma ile fotoğrafını koyan bir kişi “İkamet izni çıkartıyorum” diyerek yabancı uyruklu çok sayıda kişiyi dolandırdı. Sahte Komiser Yardımcısı üniforma ve telsizle yakalandı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya hesabında kendisini Emniyet Mensubu olarak tanıtan ve "Komiser Yardımcısı" rütbeli üniforma ile fotoğrafı bulunan bir kişinin yabancı uyruklu kişileri "İkamet izni çıkarıyorum" diyerek dolandırdığını tespit etti.

Açık kimliği belirlenen M.D. (48), Şişli İlçesi Feriköy Mahallesi'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir adet rütbeli polis üniforması ve telsiz ele geçirildi.

M.D.'nin yabancı uyruklu kişilere kendisini "Komiser Yardımcısı" olarak tanıttığı, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibatlı olduğunu söylediği, yabancı uyruklu kişilerden ikamet izni alma işlemlerine aracılık etme vaadiyle para aldığı ve söz konusu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtildi.

Isparta'da yabancı uyruklu bir kişiyi de aynı yöntemle dolandırmaktan suç kaydı bulunan M.D. isimli sahte polis "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanmak" suçundan adliyeye sevk edildi.