Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı! O anlar kamerada | Video

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Kızılot mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılot Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde ilerleyen M.C.A yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşına yaya olarak geçmekte olan H.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan yaya H.B. olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.