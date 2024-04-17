Sibergöz-31 operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı | Video 17.04.2024 | 08:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-31” operasyonlarında 18 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik "Sibergöz-31" operasyonları gerçekleştirildi.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşları ikna ettikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu 18 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.