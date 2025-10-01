Video Yaşam Sinop'ta sahte altın dolandırıcıları yakalandı | Video
01.10.2025 | 09:00

Sinop ve Erfelek'te sahte altın dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde sahte altın dolandırıcılığı yapan 1 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İl merkezinde de benzer dolandırıcılık olaylarının yaşandığının belirlenmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında 3 şüpheli Samsun'un Atakum ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 adet 5 gram sahte altın, 2 adet 1 gram sahte altın, 40 bin 200 TL nakit para, 600 dolar, 3 adet ziynet eşyası ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

