SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir'de 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem | Video

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; İzmir Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 9.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...