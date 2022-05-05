Video Yaşam Son Dakika: Bursa’da TIR, yolcu otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var | Video
Son Dakika: Bursa’da TIR, yolcu otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var | Video

Son Dakika: Bursa’da TIR, yolcu otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var | Video

05.05.2022 | 17:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Bursa’da TIR, yolcu otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var | Video 02:21
Son Dakika: Bursa’da TIR, yolcu otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var | Video 05.05.2022 | 17:04
Son Dakika: Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı | Video 00:36
Son Dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı | Video 05.05.2022 | 16:48
Ameliyat süsüyle kaçmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı | Video 00:25
Ameliyat süsüyle kaçmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı | Video 05.05.2022 | 16:25
Kanlı pusuda öldürülen marangoz son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:11
Kanlı pusuda öldürülen marangoz son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.05.2022 | 15:28
Nevşehir’de feci kaza... Otomobil çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu! | Video 00:47
Nevşehir'de feci kaza... Otomobil çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu! | Video 05.05.2022 | 15:28
Adıyaman’da 10 dakikalık dolu ve yağmur, hayatı felç etti | Video 04:32
Adıyaman'da 10 dakikalık dolu ve yağmur, hayatı felç etti | Video 05.05.2022 | 15:28
TEM’e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 01:36
TEM’e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 05.05.2022 | 16:00
Esenler’de Asiye Atalay’ı sokak ortasında silahla öldüren zanlı böyle yakalandı | Video 00:28
Esenler'de Asiye Atalay'ı sokak ortasında silahla öldüren zanlı böyle yakalandı | Video 05.05.2022 | 15:52
Fatih’te düğünden sonra çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 03:29
Fatih’te düğünden sonra çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 05.05.2022 | 13:50
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video 03:18
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video 05.05.2022 | 13:52
Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda böyle ilerledi | Video 00:21
Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda böyle ilerledi | Video 05.05.2022 | 13:55
Araç kiralayıp 350 bin TL değerinde sigara ve madeni para dolu kutuyu çaldılar | Video 02:41
Araç kiralayıp 350 bin TL değerinde sigara ve madeni para dolu kutuyu çaldılar | Video 05.05.2022 | 13:22
Sarıyer’de silahlı kavga anı kamerada | Video 01:26
Sarıyer'de silahlı kavga anı kamerada | Video 05.05.2022 | 10:26
SON DAKİKA: İstanbul’daki Asiye Atalay cinayeti dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 01:22
SON DAKİKA: İstanbul'daki Asiye Atalay cinayeti dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 05.05.2022 | 12:39
İstanbul’da AVM’de onlarca çift ayakkabı çalan hırsız kamerada 01:15
İstanbul'da AVM'de onlarca çift ayakkabı çalan hırsız kamerada 05.05.2022 | 12:39
Ihlara Vadisi’nde heyelan! 2 dev kaya parçası köy yoluna düştü, evleri su bastı | Video 02:47
Ihlara Vadisi'nde heyelan! 2 dev kaya parçası köy yoluna düştü, evleri su bastı | Video 05.05.2022 | 11:54
19 yaşındaki Asiye saplantılısı tarafından sokak ortasında katledildi! Dehşet anları kamerada | Video 01:22
19 yaşındaki Asiye saplantılısı tarafından sokak ortasında katledildi! Dehşet anları kamerada | Video 05.05.2022 | 11:56
Ayakkabıları poşete doldurup kaçtı, aynı AVM’de yakalandı | Video 01:15
Ayakkabıları poşete doldurup kaçtı, aynı AVM’de yakalandı | Video 05.05.2022 | 11:49
Kocaeli’de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 00:18
Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 05.05.2022 | 11:42
Zurnacının feci ölümü! Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu | Video 00:34
Zurnacının feci ölümü! Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu | Video 05.05.2022 | 11:11

Son dakika haberi: Son dakika haberi: Bursa’da TIR yolcu otobüsüne çarptı. Korkunç kazada ölü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtild,. A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir gelişmeleri aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA