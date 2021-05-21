SON DAKİKA: Çanakkale'de fırtınada korku dolu anlar kamerada... 3 katlı evin çatısı uçtu!
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 katlı evin çatısının fırtınada yerinden koparak uçması kameraya saniye saniye böyle yansıdı...