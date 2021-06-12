SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan vinç devrildi: 1 yaralı

Son dakika haberleri... İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkan vinç Uskumruköy yolunda devrildi. Kazada vinç şoförü hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla açıldı.

Olay, saat 07:00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkan vinç Uskumruköy'de devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vinç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken kazaya karışan vinç olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.