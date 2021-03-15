Son dakika: İstanbul Sultanbeyli’deki pitbull köpeği dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Sultanbeyli'de gezdirdiği beslenmesi yasak olan pitbull köpeğine ile sokak köpeğini parçalattıran şahsın görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Sultanbeyli'de bir gencin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı. Sokak köpeği pitbulun ağzından güçlükle kurtarıldı.
Sultanbeyli Adil Mahallesinde pitbull dehşeti yaşandı. Bir genç sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı. Tasmalı olduğu halde sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı. Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı. Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı. Öte yandan vatandaşlar, insanlara ve hayvanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gezdiren gence tepki göstererek, yetkililerden önlem almalarını istedi.