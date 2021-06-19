Son Dakika: İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler... Marmara Bölgesi sallandı
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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA: İstanbul'da deprem! İlk bilgiler... 8 saniye sürdü 19.06.2021 | 15:11
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Bonzai imalathanesinde suçüstü... Sentetik uyuşturucularla yakalandılar! 19.06.2021 | 13:26
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İstanbul Silivri'de ölü yengeç tedirginliği 19.06.2021 | 13:19
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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu 33 gözaltı 19.06.2021 | 11:35
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İstanbul Avcılar'da üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü 19.06.2021 | 10:47
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SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı 19.06.2021 | 10:40
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Sivas'ta öksüz kalan yavru sincapların elle beslenme anı kamerada 19.06.2021 | 10:29
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İstanbul'da Çinli iş adamına şok! 4 kilo külçe altını böyle gasp ettiler 19.06.2021 | 10:22
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Bursa'da suçüstü yakalanan hırsızdan gözyaşları içinde şaşırtan savunma 19.06.2021 | 09:48
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İstanbul Fatih’te Arap turistlerin Çeçen turisti soyma anı kamerada 19.06.2021 | 09:36
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Ardahan'da ormanlık alandaki domuz sürüsü kamerada 19.06.2021 | 09:36
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Denizli'de trafik dehşet! 16 el ateş etti: 1 yaralı 19.06.2021 | 08:39
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SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde korkutan deprem! Paniğe sebep olan deprem anı ve ilk görüntüler kamerada...