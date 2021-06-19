SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşanan sarsıntı ve panik kamerada...
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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbul depremi açıklaması 19.06.2021 | 16:09
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SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 19.06.2021 | 15:44
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İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler 19.06.2021 | 15:28
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SON DAKİKA: İstanbul'da 3.9'luk deprem! İlk bilgiler... 19.06.2021 | 15:11
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Bonzai imalathanesinde suçüstü... Sentetik uyuşturucularla yakalandılar! 19.06.2021 | 13:26
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İstanbul Avcılar'da üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü 19.06.2021 | 10:47
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SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı 19.06.2021 | 10:40
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İstanbul'da Çinli iş adamına şok! 4 kilo külçe altını böyle gasp ettiler 19.06.2021 | 10:22
Son dakika haberleri... İstanbul'da 3.9'luk deprem anında yaşanan sarsıntı ve panik anları güvenlik kameralarına saniye snaiye böyle yansıdı...