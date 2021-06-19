SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... İstanbul'da 3.9'luk deprem anı ve yaşanan panik görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul’da saat 15.07 sıralarında deprem meydana geldi. 3.9 şiddetinde gerçekleşen deprem özellikle merkez üssü olan Kartal'da olmak üzere çoğu ilçede hissedildi.

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