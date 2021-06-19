Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!
19.06.2021 | 15:44

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Son dakika haberleri... İstanbul'da 3.9'luk deprem anı ve yaşanan panik görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul’da saat 15.07 sıralarında deprem meydana geldi. 3.9 şiddetinde gerçekleşen deprem özellikle merkez üssü olan Kartal'da olmak üzere çoğu ilçede hissedildi.

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SON DAKİKA: İstanbul'da 3.9'luk deprem! İlk bilgiler...
Son Dakika: İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler... Marmara Bölgesi sallandı

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SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşanan sarsıntı ve panik kamerada...

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