SON DAKİKA: Meteoroloji'den 10 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor | Video
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Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. İzmir'in de aralarında olduğu 10 kent için "sarı" ve "turuncu" kodlu hava durumu yapıldı. Yetkililer, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.