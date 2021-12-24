Susurluk hükümlüsünün öldüğü silahlı çatışma olayında yeni gelişme | Video

Kadıköy’deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışma sonrası Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan’ın öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meydana gelen korkunç olayın ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışma sonrası Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan'ın öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meydana gelen korkunç olayın ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.