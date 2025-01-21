Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 9 şahıs tutuklandı.
Operasyonlar sonucunda toplam 52 olayda, 243 gram bonzai, 64 gram esrar, 711 adet sentetik ecza, 27 gram kokain, 21 gram eroin, 81 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 35 bin 70 TL ele geçirildi.
Olaylarla ilgili toplam 59 kişiye yasal işlem yapılırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 9 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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