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Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video

Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video

20.05.2023 | 10:38

İstanbul Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir’de telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp adlarının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek dolandıran ve yaklaşık 10 milyon lira vurgun yapan 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekiplerince yakalanan şüphelilerin bir olaylarında genç kadınla saatlerce telefonla konuşup onu elinde para dolu çantayla buluşma yerine getirdiği ve çantayı alıp kaçtığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Esenyurt'ta 24 Nisan günü R.Y.'yi arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtıp saatler süren bir konuşmaya başladılar.

Yapılan konuşmada kendi adının terör soruşturmasına karıştığına inanan R.Y. evinde ne kadar para ve döviz varsa bir çantaya koyup kendisiyle buluşmaya gelen şahsa teslim etti. 8 Mayıs günü aynı dolandırıcılar bu kez Beylikdüzü'nde N.H.H.'yi arayıp aynı yöntemle dolandırdı.

Ertesi gün Büyükçekmece'de S.Y.'yi aradılar ve paralarını aldılar. 17 Mayıs'ta ise önce F.R.'yi arayıp paralarını aldılar ardından aynı gün Beylikdüzü'nde ikamet eden F.H.'nin paralarını aldılar. Telefon dolandırıcılarına toplamda 10 milyona yakın para kaptıran mağdur kadınlar dolandırıldıklarını anlayınca hepsi soluğu karakolda adlı.

3 'ELDENCİ' YAKALANDI

Asayiş Şube Dolandırıcılık büro ekipleri peş peşe gelen ihbarlar üzerine titiz bir çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerine kadınlarla buluşmaya telefonla konuşarak gelen şüphelinin ve ona yardım eden şüphelinin kimliği belirlendi.

Belirlenen adrese gelip paraları elleriyle teslim alan ve 'eldenci' olarak tabir edilen dolandırıcılar İbrahim D. (18), Aylin K. (24) ve Mehmet V. (47) Esenyurt'ta gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro amirliğince işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

PARA DOLU ÇANTAYI ALIP KAÇIYOR

Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde telefonla konuşan dolandırıcının kadını uzaktan takip edip telefonu hiç kapatmadan kadından para dolu çantayı alıp gittiği görülüyor.

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