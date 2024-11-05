Trabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kamerada | Video
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün yaşanan silahlı kavgada cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.
çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürerken, olayın zanlısı şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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