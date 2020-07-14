Trabzon'da tepki çeken şok görüntüler! Vurdukları ayıya işkence yaparken video çektiler | Video

Trabzon'da avcıların tüfekle vurdukları ayıya eğlenerek işkence yaptıkları görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Trabzon'un Of ilçesi Ağaçseven köyünde, avlanmaya çıkan 2 avcının bir ayıyı vurduğu, ardından başını yumrukladığı görülüyor.

Trabzon'nun Of ilçesi'ne bağlı Ağaçseven köyü. Her iki şüphelinin de 4915 sayılı yasaya muhalefetten ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası almaları, silahlarına el koyulması ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.