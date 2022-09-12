Tuzla’da refüjü aşan kamyonet karşı şeritten gelen minibüse çarptı: 2 yaralı | Video
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Tuzla’da yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü, refüjü aşarak karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
"2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI"
Konu ile ilgili konuşan vatandaşlardan Adem Tuna, "Şoför Tuzla istikametine gelirken bu viraja süratli giriyor, süratli girdikten sonra önce sağa bariyere vuruyor. Orada toparlayamayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak karşı araca vuruyor. Yağmurlu havada yerler kaygan olur. Sürücülerimizin dikkat etmesi lazım. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı." dedi.