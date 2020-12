Van'da özel halk otobüsünde kadınları elle taciz edip cinsel organını gösteren sapık kamerada | Video

Van'da özel halk otobüsünde kadınları elle taciz edip sonrada cinsel organını gösteren sapık için istenen ceza belli oldu!

Van'da özel halk otobüsünde iki genç kadını önce elle taciz edip, ardından da cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.E. hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, kadınlardan B.P.Ç., tutuksuz yargılanacak olan şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.



Olay, şubat ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana geldi. Halk otobüsünde seyahat eden B.P.Ç., sonradan otobüse binen M.E.'nin elle tacizine uğradı. Rahatsız olan B.P.Ç., koltuğa otururken yanına ise bir başka kadın geldi. Bu sırada her iki kadına yönelik tacizini sürdüren M.E, ardından da fermuarını açıp montunun altından cinsel organını göstermeye çalıştı. Bu sırada durumu fark eden B.P.Ç., çığlık attı. B.P.Ç., M.E.'yi yakalayıp, kaçmasına engel oldu, ardından da telefonla polisi arayarak şikayetçi oldu. Gelen polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.



'AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANSIN'

Emniyette ifadesi alınan M.E., fermuarını, idrar tahlili verdiği için açık unuttuğunu iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Van 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. TCK'nın 105'inci maddesi kapsamında cinsel taciz ve basit yaralama suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenen M.E., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN HER YOLU DENEYECEĞİM'

Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını isteyen B.P.Ç., bu tür iğrenç olayların bir daha yaşanmaması adına tüm kamuoyunun haberdar olmasını istediğini söyledi. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağını anlatan B.P.Ç, "Bu olayda bedensel taciz ve ihlal var. Şahsın ağır ceza mahkemesinde yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Korkup geri çekilmeyeceğim bu olaydan. Hak ettiği cezayı alması için her yolu deneyeceğim" dedi.