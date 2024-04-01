Yalova’da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı | Video
Yalova’da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan suçüstü yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.
Konu ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, şüphelin arazi sahibi adına düzenledikleri sahte kimlikle birlikte banka hesabı açtırdığı, aynı sahte kimlik ile Tapu dairesinde randevu oluşturulduğu, 28.03.2024 günü saat: 14.00 sıralarında satış işlemleri başlatılırken araziyi satın alacak kişi tarafından 2 milyon liranın şüphelinin sahte kimlikle açtırdığı hesabına havale edilmesinin sağlandığı belirlendi. Zanlı işlem sonrasında 11.750 ABD doları elden verileceği sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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