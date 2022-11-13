Yamaç paraşütünün ipine takılarak 20 metreden düştüğü anlar kamerada | Video

Samsun'un Bafra ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcuya yardım ettiği sırada ipe takılarak havalanan paraşütçü Erdinç Ertuğrul'un (41), yaklaşık 20 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Uçuş için Elmacık Tepesi'ne çıkan Bafra Hava Sporları Kulübü üyeleri, paraşütle uçmak isteyen Ö.Y.'ye yardım etmeye çalıştı. Yardım edenler arasında başka bir kulübün üyesi olan yamaç paraşütçüsü sporcu Erdinç Ertuğrul, paraşütün ipine takılarak kazara havalandı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıktıktan sonra düşen evli ve 1 çocuk babası Ertuğrul, olay yerinde hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ertuğrul'un, yaklaşık 20 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Erdinç Ertuğrul'un uçuşa başlayan sporcuya yardım ettiği, ipe takılarak havalandığı görülüyor.