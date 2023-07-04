Yeğeninin saldırısından ‘ölü' numarası yaparak kurtuldu... O anlar kamerada | Video
Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde yeğeninin saldırısına uğrayan dayı, ölü numarası yaparak kurtulurken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"İKİMİZİ DARP ETTİKTEN SONRA EVDEN AYRILDI"
Konuyla ilgili konuşan Faki Abi isimli dayı, ablasının ölümünün ardından cenazenin nereye defnedileceği konusunda yeğenleriyle aralarında bir süredir tartışmaların yaşandığını belirtti. Geçtiğimiz cumartesi günü telefonla annesini ararken kendisinin cevap verdiğini ve aralarında sözlü bir tartışmanın çıktığını anlatan Abi, "Telefon görüşmesi bittikten 5 dakika sonra eve geliyor. Burada ilk olarak annemle konuşuyor. Daha sonra pencereden içeri giriyor. Beni ve annemi darp ediyor. Benim boğazımdan tutarak pencereden aşağı sarktı. Annem bizi ayırmaya çalışırken kolunu annemin göğsüne vuruyor. İkimizi darp ettikten sonra evden ayrılıyor" dedi.
"BAYILMA NUMARASI YAPTIM"
Yeğeninin boğazını sıktığı esnada bayılma numarası yaptığını dile getiren Abi, bu şekilde yeğenin saldırısından kurtulduğunu söyledi. Abi, yeğeninden davacı olduğunu kaydetti.
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