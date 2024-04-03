Yolcu otobüsünde 23 kilo 794 gram skunk ele geçirildi | Video
Kırıkkale’de jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 23 kilo 794 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli ise tutuklandı
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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