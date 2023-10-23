Yüksekova polisinden huzur uygulaması | Video
Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında vatandaşın huzuru için umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yaparken, sürücüleri de denetleyerek alkol testinden geçirdi.
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için polisin gece gündüz alanlarda olduğu belirtilerek, "İlk olarak kimlik ve iş yerlerinin denetimi yapıldı. Ardında ilçenin en işlek noktalarında trafik kuralları üzerine uygulama yapıldı. Bununla beraber Yüksekova'daki trafik uygulamaları sürekli devam edecek" denildi.
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