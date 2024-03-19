Video Yaşam Yüksekova’da sağanak yerini kar yağışına bıraktı
Yüksekova’da sağanak yerini kar yağışına bıraktı

Yüksekova’da sağanak yerini kar yağışına bıraktı

19.03.2024 | 17:55

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağış, yerini lapa lapa kar yağışına başladı.

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