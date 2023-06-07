Video Yaşam Yunanistan sınırında mülteciler adacıkta mahsur kaldılar | Video
Yunanistan sınırında mülteciler adacıkta mahsur kaldılar | Video

Yunanistan sınırında mülteciler adacıkta mahsur kaldılar | Video

07.06.2023 | 15:02

Kaçak yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçen yaklaşık 100 mülteci adacıkta mahsur kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) iline bağlı sınır bölgesindeki Meriç Nehri'nde bulunan Maraya adacığı üzerine insan kaçakçıları ölüme terkedilen ve aralarında kadın ile çocuklarında bulunduğu 100'den fazla mülteci 5 günden fazla bir süre mahsur kaldıkları ortaya çıktı. Günlerdir yemek ve içecek bulamadıklarını belirten göçmenler "SOS" ile yardım istediklerini ama kimsenin oraya gelmediğini de yayınladıkları videoda anlattılar.

"İKİ TARAFA DA GEÇEMİYORUZ"
Görüntülerde açıklama yapan sığınmacılar, "Biz çocuk çoluk çocuk aç sefil bir halde burada bekliyoruz. Çocuk ve kadınlar var bize yardım edip bu adadan kurtarılmayı bekliyoruz. Diğer tarafa da (Türkiye) geçemiyoruz. Yunan tarafını yardım için defalarca aradık ama hiç yardım alamıyoruz. Çok küçük çocuklar var, bize yardım edin" dediği belirtildi. Yunanistan basını ise konu ile ilgili içerisinde adacık üzerinde bulunan göçmenlerin kurtarılması için sınır makamlarının koordinesin sağlamak amacıyla Ankara ile temasta olduğunu ileri sürdü.

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