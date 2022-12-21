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Trabzonspor - Samsunspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 21.12.2022 | 16:37
04:03
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 21.12.2022 | 16:36
Beşiktaş ve Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahada kozlarını paylaşacak. Kupa heyecanı devam ederken karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen binlerce kişi ASpor canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın ile ASpor ekranlarında olacak. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak
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