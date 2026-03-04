Video Türkiye Kupası GOL | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe
04.03.2026 | 22:16

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, 33. dakikada A. Musaba'nın attığı golle Gaziantep karşısında skoru 1-0’a getirdi.

