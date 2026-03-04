GOL | Erzurumspor FK 1-0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
04.03.2026 | 16:31
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında 3. dakikada Hüsamettin Yener'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
GOL | Erzurumspor FK 2-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:32
01:02
GOL | Erzurumspor FK 1-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:31
03:57
GOL | Erzurumspor FK 1-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:31
01:01
GOL | Erzurumspor FK 1-0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:31
10:25
Rams Başakşehir 2-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 04.03.2026 | 00:28
01:31
Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu! 04.03.2026 | 00:21
09:27
Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) 04.03.2026 | 00:20
01:34
Can Armando Güner ilk maçını yorumladı! "Hayallerim gerçek oldu" 03.03.2026 | 23:06
02:17
Renato Nhaga'dan Beşiktaş maçı sözleri! 03.03.2026 | 23:05
02:21
Nuri Şahin: Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık 03.03.2026 | 23:03
04:48
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri! 03.03.2026 | 23:02
01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:32
01:04
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 03.03.2026 | 22:31
00:24
GOL | Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray 03.03.2026 | 22:17
00:55
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-2 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:08
01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:06
01:16
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 21:55
01:20
GOL | Corendon Alanyaspor 0-2 Galatasaray 03.03.2026 | 21:10
01:56
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor 03.03.2026 | 20:48