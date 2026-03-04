Erzurumspor FK 4-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
04.03.2026 | 20:13
Ziraat Türkiye Kupası lig aşaması 4. hafta maçında C Grubu'nda Erzurumspor FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 4-2'lik skorla ev sahibi olurken iki takım da turnuvaya veda etti. İşte maçın özeti...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:33
01:24
Sergen Yalçın: Ana hedefimiz Türkiye Kupası 04.03.2026 | 20:11
00:39
Mustafa Hekimoğlu: Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz! 04.03.2026 | 20:07
01:03
Çaykur Rizespor'da Recep Uçar Beşiktaş maçı öncesi konuştu! 04.03.2026 | 20:04
01:02
GOL | Erzurumspor FK 4-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:32
01:41
GOL | Erzurumspor FK 3-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:32
01:04
GOL | Erzurumspor FK 2-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:32
01:02
GOL | Erzurumspor FK 1-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:31
03:57
GOL | Erzurumspor FK 1-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:31
01:01
GOL | Erzurumspor FK 1-0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 04.03.2026 | 16:31
10:25
Rams Başakşehir 2-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 04.03.2026 | 00:28
01:31
Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu! 04.03.2026 | 00:21
09:27
Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) 04.03.2026 | 00:20
01:34
Can Armando Güner ilk maçını yorumladı! "Hayallerim gerçek oldu" 03.03.2026 | 23:06
02:17
Renato Nhaga'dan Beşiktaş maçı sözleri! 03.03.2026 | 23:05
02:21
Nuri Şahin: Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık 03.03.2026 | 23:03
04:48
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Mathias Lovik sözleri! 03.03.2026 | 23:02
01:08
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 2-3 Trabzonspor 03.03.2026 | 22:32
01:04
Kırmızı kart: Başakşehir, Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı! 03.03.2026 | 22:31
00:24
GOL | Corendon Alanyaspor 1-2 Galatasaray 03.03.2026 | 22:17