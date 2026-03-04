Erzurumspor FK 4-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

04.03.2026 | 20:13

Ziraat Türkiye Kupası lig aşaması 4. hafta maçında C Grubu'nda Erzurumspor FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 4-2'lik skorla ev sahibi olurken iki takım da turnuvaya veda etti. İşte maçın özeti...