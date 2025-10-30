Video Türkiye Kupası GOL | Zonguldakspor 0-5 Sipay Bodrum FK
GOL | Zonguldakspor 0-5 Sipay Bodrum FK

GOL | Zonguldakspor 0-5 Sipay Bodrum FK

30.10.2025 | 17:38

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sipay Bodrum FK, 86. dakikada İsmail Tarım’ın attığı golle Zonguldakspor karşısında skoru 5-0’a getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GOL | Zonguldakspor 0-5 Sipay Bodrum FK 00:44
GOL | Zonguldakspor 0-5 Sipay Bodrum FK 30.10.2025 | 17:38
GOL | Zonguldakspor 0-4 Sipay Bodrum FK 00:44
GOL | Zonguldakspor 0-4 Sipay Bodrum FK 30.10.2025 | 16:29
GOL | Zonguldakspor 0-3 Sipay Bodrum FK 00:37
GOL | Zonguldakspor 0-3 Sipay Bodrum FK 30.10.2025 | 16:29
GOL | Zonguldakspor 0-2 Sipay Bodrum FK 00:36
GOL | Zonguldakspor 0-2 Sipay Bodrum FK 30.10.2025 | 16:29
GOL | Zonguldakspor 0-1 Sipay Bodrum FK 01:04
GOL | Zonguldakspor 0-1 Sipay Bodrum FK 30.10.2025 | 16:28
GOL | Karaköprü Belediyespor 0-3 ÇAYKUR Rizespor 00:59
GOL | Karaköprü Belediyespor 0-3 ÇAYKUR Rizespor 30.10.2025 | 14:52
GOL | Karaköprü Belediyespor 0-1 Çaykur Rizespor 01:03
GOL | Karaköprü Belediyespor 0-1 Çaykur Rizespor 30.10.2025 | 14:51
GOL | Antalyaspor 3-0 Bursaspor 01:33
GOL | Antalyaspor 3-0 Bursaspor 29.10.2025 | 22:38
GOL | Antalyaspor 2-0 Bursaspor 00:54
GOL | Antalyaspor 2-0 Bursaspor 29.10.2025 | 22:37
GOL | Antalyaspor 1-0 Bursaspor 01:05
GOL | Antalyaspor 1-0 Bursaspor 29.10.2025 | 22:36
GOL | Manisa FK 0-2 Muğlaspor 00:40
GOL | Manisa FK 0-2 Muğlaspor 29.10.2025 | 20:03
GOL | Manisa FK 0-1 Muğlaspor 00:45
GOL | Manisa FK 0-1 Muğlaspor 29.10.2025 | 20:03
GOL | Bursa Yıldırımspor 1-2 Corendon Alanyaspor 00:52
GOL | Bursa Yıldırımspor 1-2 Corendon Alanyaspor 29.10.2025 | 17:15
GOL | Bursa Yıldırımspor 0-2 Corendon Alanyaspor 00:51
GOL | Bursa Yıldırımspor 0-2 Corendon Alanyaspor 29.10.2025 | 17:15
GOL | Bursa Yıldırımspor 0-1 Corendon Alanyaspor 00:57
GOL | Bursa Yıldırımspor 0-1 Corendon Alanyaspor 29.10.2025 | 17:14
Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa MAÇ ÖZETİ 12:40
Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ) 29.10.2025 | 16:50
GOL | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa 01:24
GOL | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa 29.10.2025 | 15:22
GOL | Kahta 02 Spor 2-1 Kasımpaşa 01:00
GOL | Kahta 02 Spor 2-1 Kasımpaşa 29.10.2025 | 15:01
GOL | Kahta 02 Spor 1-1 Kasımpaşa 01:09
GOL | Kahta 02 Spor 1-1 Kasımpaşa 29.10.2025 | 15:00
GOL | Kahta 02 Spor 0-1 Kasımpaşa 00:56
GOL | Kahta 02 Spor 0-1 Kasımpaşa 29.10.2025 | 15:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY