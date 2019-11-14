İki tren kafa kafaya çarpıştı: 15 ölü
Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, başkent Dakka'nın 100 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde, güney kenti Chittagong ve Dakka'ya gitmek üzere hareket eden iki tren, yerel saatle gece 03.00'te çarpıştı. Olay yerine ulaşan arama ve kurtarma ekipleri, 15 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken, en az 40 kişinin de yaralı olduğunu kaydetti. Yaralıları hastaneye sevk eden yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Kazanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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