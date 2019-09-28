Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hangi formüller gündemde?

EYT ilgili en çok merak edilen de EYT’nin hangi formülle uygulanacağı. Formüller üzerine de önemli açıklamalar yapan Faruk Erdem formüllerin detaylarını anlattı. Faruk Erdem, “Kısmı emeklilik diye bir şey var. 15 yıl ve 3600 günle emeklilik. Şartlar şu; 15 yılı doldurmak. 9 Eylül 1999 öncesi 15 yıl doldu. 3600 gün prim ödemiş olmak bu da 10 yıl ediyor. Kadınlarda 50 yaş. Erkekler de ise 55 yaşını doldurmak. Bunu tamamlayanların emekli olması gibi bir formül duruyor. Yani 1969 ve öncesi doğmuş kadınlar ile 1964 yılı ve öncesi doğmuş erkekleri kapsayan bir formül.
Diğeri ise; 25 yıl erkekler için, 20 yıl da kadınlar için tamamlanmışsa yine yaşa bakılmadan emekli imkanı sunan bir formül var. Burada da 1994 yılından sonra işe başlayan erkekler için henüz 25 yıl dolmamış oluyor. bir diğerinde ise 1999 yasası öncesine dönmek. yani 5 bin günü tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması. burada da 20 ve 25 yıllık süreler devreye girebilir.” açıklamasını yaptı.