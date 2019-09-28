EYT ile ilgili hangi çalışmalar yapıldı?

EYT meselesi uzun bir süredir konuşuluyor. Peki EYT ile ilgili günümüze kadar hangi çalışmalar yapıldı? Hangi formüller önerildi? Bu formüller mali yapıya uygun mu? Bu konuyla ilgili detayları anlatan Faruk Erdem önemli detayları açıkladı. Faruk Erdem, “EYT uzun bir süredir gündemde. Özellikle 2010 yılı itibariyle sürekli olarak gündeme geldi. Geçmiş dönemlerde birkaç formül üzerinde duruldu fakat sorun çözülemedi. Önemli sayıda insanı ilgilendiren bu konu diğer yandan mali bir sorun olarak ortada duruyor.” İfadelerini kullandı. EYT’nin ile ilgili çalışmalar, mağduriyet yaşayan vatandaşlar ve EYT’nin maliyet sorunlarının detayları özel videomuzda…