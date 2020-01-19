Web TV Haber Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi

Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi

19.01.2020 | 18:23

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Akçakale yolu üzerinde bulunan boş bir arsada bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Bomba, polisler tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesindeki boş bir arazide bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Olay yerine zırhlı araçlar ve bomba imha uzmanları sevk edilirken, Şanlıurfa - Akçakale karayolunu trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik tedbiri alındı. Karayolunun birkaç metre ilerisinde bulunan bomba, polisler tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının miktarı henüz açıklanmazken, patlayıcının yol kenarına kim ya da kimler tarafından bırakıldığı ise araştırılıyor.

Öte yandan 2 gün önce Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50'nci kilometresinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenek bulunmuştu.

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