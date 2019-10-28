Web TV Haber Dalaman ve Göcek ormanları küllerinden yeniden doğuyor

Dalaman ve Göcek ormanları küllerinden yeniden doğuyor

28.10.2019 | 13:35

Muğla Dalaman ve Göcek’te Temmuz ayında yaşanan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar, 4 ay gibi kısa bir sürenin ardından yeniden yeşillendiriliyor. 11 Temmuz’da başlayıp, 18 saat boyunca mücadele edilen yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarını tamamladı, yanan alanlar yeniden ağaçlandırılıyor.

Yangın süresince bölgede bulunan ve çalışmaları bizzat yerinden takip eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kısa süre içinde Muğla'da yanan alanlardan çok daha fazlasının ağaçlandırılacağını açıklamıştı.Bakan Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda titizlikle çalışan Orman Genel Müdürlüğü, yangında zarar gören ve ihtiyaç duyulan tüm alanları ağaçlandırmaya hazır hale getirdi.

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